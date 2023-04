Benvenuti alla categoria degli eventi e degli incontri letterari organizzati da Albania Letteraria e altri enti/associazioni dedicati alla cultura e letteratura albanese. Qui potrete trovare una vasta selezione di eventi che celebrano l’arte della scrittura e della letteratura, che spaziano dal romanzo alla poesia, dalla saggistica alla narrazione orale. Siamo fieri di offrire ai nostri visitatori l’opportunità di scoprire e connettersi con scrittori e intellettuali albanesi di fama mondiale e di partecipare ad eventi che esplorano i temi, le questioni e le idee al centro della cultura albanese. Se siete appassionati di letteratura o semplicemente curiosi di saperne di più sulla cultura e la storia albanese, vi invitiamo a esplorare la nostra selezione di eventi e incontri letterari.

Per segnalare un evento che si svolgerà nell’ambito della letteratura e della cultura albanese, vi invitiamo a contattarci all’indirizzo email [email protected]. Potrete inviare il comunicato stampa dell’evento e il poster correlato affinché possiamo valutare e approvare la pubblicazione sul nostro sito web. Siamo sempre alla ricerca di nuovi eventi ed iniziative culturali e saremo felici di promuovere il vostro evento attraverso i nostri canali di comunicazione. Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione o richiesta.